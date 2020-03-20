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أخبار البلد

بسبب مصداقيته عند القراء.. جماعات الشر تفبرك أخبارا للحكومة على لسان "صدى البلد"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى موقع صدى البلد الإخباري صلته بالبانر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي زعم أن الحكومة سوف تقوم بدفع نصف قيمة فواتير الكهرباء والغاز عن المواطنين.

ويؤكد الموقع أن من فعل هذا يريد إلهاء الشعب في أحداث لم تحدث، مشيرا إلى أنه ليس المرة الأولى أن تقوم جماعات الشر، "بفبركة" أخبار تخص موقع صدى البلد الإخباري، لإثارة البلبلة وسط المواطنين، كما أن هذه الجماعات تعرف مصداقية "صدى البلد" لدى قرائها لذلك يقومون بترويج الشائعات على بنرات "مزيفة" للموقع إلا أن القراء دائما ما يكشفون ألاعيبهم بسبب عدم حرفيتهم في اختلاف "بنط" الخط المكتوب به الخبر الحقيقي.

وأكد "صدى البلد" أنه ملتزم بنشر كافة البيانات الرسمية متر مصدرها الرسمي فقط، مناشدا قراءه الأعزاء بتحري الدقة من مثل هذه الأخبار التي عمل على إثارة الشائعات بين المواطنين.
بسبب مصداقيته عند القراء.. جماعات الشر تفبرك أخبارا للحكومة على لسان "صدى البلد"
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