صحيفة إنجليزية: هذا النادي الأنسب لمحمد صلاح في البريميرليج

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية عن النادي الإنجليزي المناسب لنجم فريق ليفربول محمد صلاح، إذا لم يكن متواجدًا مع الريدز

واقترحت صحيفة "ديلي إكسبريس" النادي الإنجليزي المناسب لكل لاعب من لاعبي ليفربول، حال عدم تواجدهم في الأنفيلد.





وترى الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي هو الأنسب لمحمد صلاح.





وأوضحت أن بيب جوارديولا سيكون قادرًا على تصحيح عيوب محمد صلاح حيث ينفذ بعض القرارات الخاطئة على أرض الملعب، ولكن المدرب الإسباني يستطيع تقويم كل ذلك.



