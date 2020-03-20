أخبار البرلمان.. حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. المستحقون للمعاش بعد موافقة السيسي على القانون الجديد

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كشفت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة بشأن دواء الملاريا كونه علاجا فعالا لفيروس كورونا.













طالب مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتوضيح كامل لموقف المناطق التي لا يوجد بها أنترنت للطلاب بعد قرارات أمس بالنسبة لتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.













أشاد مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، بالأداء الرائع واستجابة القوات المسلحة الباسلة وقيامها بدور بطولى فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا.













بدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رسميا فى يناير الماضي من عام 2020، وتضمن عددا من المزايا لأصحاب المعاشات لتخفف أعباء المعيشة وتكون بمثابة سند لهم خلال الفترة الماضية فى سبيل بناء البلد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرته لاستكمال تنمية البلاد.













أهاب مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، المواطنين بالتحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة بإجراءات مواجهة فيروس كورنا.









واصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، دوره الفعال، في إطار الخطة العامة للدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تطبيقه العديد من الإجراءات الاحترازية على مستوى السلطة التشريعية، من خلال الأمانة العامة التي قدمت نموذج جيد في تطبيقها برئاسة المستشار محمود فوزى.





