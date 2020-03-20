AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان.. حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. المستحقون للمعاش بعد موافقة السيسي على القانون الجديد

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:11 م
قانون التامينات والمعاشات
قانون التامينات والمعاشات الجديد
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 20 مارس:


كشفت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة بشأن دواء الملاريا كونه علاجا فعالا لفيروس كورونا.



طالب مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتوضيح كامل لموقف المناطق التي لا يوجد بها أنترنت للطلاب بعد قرارات أمس بالنسبة لتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.



أشاد  مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، بالأداء الرائع واستجابة القوات المسلحة الباسلة وقيامها بدور بطولى فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا. 



بدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رسميا فى يناير الماضي من عام 2020، وتضمن عددا من المزايا لأصحاب المعاشات لتخفف أعباء المعيشة وتكون بمثابة سند لهم خلال الفترة الماضية فى سبيل بناء البلد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرته لاستكمال تنمية البلاد.



أهاب مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، المواطنين بالتحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة بإجراءات مواجهة فيروس كورنا. 


واصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، دوره الفعال، في إطار الخطة العامة للدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تطبيقه العديد من الإجراءات الاحترازية على مستوى السلطة التشريعية، من خلال الأمانة العامة التي قدمت نموذج جيد في تطبيقها برئاسة المستشار محمود فوزى.


أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بيانا اليوم الجمعة، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومطالبة المواطنين مساعدة الدولة فى محاصرة الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. استخدام علاج الملاريا لفيروس كورونا خطر فى هذه الحالة

أخبار البرلمان.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات.. وكورونا قد يعرضك لـ 50 ألف جنيه غرامة و3 سنوات سجن

مطالبا المواطنين بالاستجابة.. البرلمان يبارك خطوات الحكومة لمواجهة كورونا

بيان عاجل من مجلس النواب بشأن كورونا.. البرلمان يبارك جهود القيادة السياسية والحكومة في مواجهة الفيروس.. ويؤكد: بقاء المواطنين في المنازل يمنع اتخاذ أي تدابير إضافية محتملة

6 رسائل حاسمة من البرلمان بشأن جهود المواجهة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

احتياطي السلع آمن.. البرلمان لـ"المصريين": لا داعي للشراء غير المبرر

ترشيحاتنا

كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

هذه المحافظات معرضة لطقس سيئ.. ننشر خريطة الأمطار من الجمعة إلى الأحد

في إيطاليا.. فيديو صادم لضحايا كورونا

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

أخبار الفن.. تعليق صادم من نجيب ساويرس بعد مطالبته بالتبرع لأزمة الكورونا.. أحمد السقا يتحدى عمرو دياب

بعد أن أعلن عنها وزير التعليم أمس.. منصة Edmodo توجه رسالة عاجلة للطلاب والمعلمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر .. صور

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى