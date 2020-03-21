ولاد البلد الجدعان.. كيف اتحد المصريون في مواجهة كورونا اللعين

في الشدائد يظهر المعدن الأصيل ، هكذا الشعب المصري دونا عن غيره ، فمع انتشار فيروس كورونا ظهرت العديد من المبادرات التوعوية والتكافلية للحد من انتشار الفيروس بالعديد من المحافظات للمرور لبر الأمان، فهذا ليس بغريب على المصريين فمنذ عقود طويلة والمصري تظهر أصله ومعدنه في المحن .





طهر_بلدك

ففي دمياط نظم شباب مدينة فارسكور ، عدة فرق لتطهير وتعقيم جميع مساجد المدينة، تحت شعار "طهر_بلدك" وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق تعقيم وتطهير المساجد وأماكن التجمعات وتوفير كميات من المواد المستخدمة في التعقيم بالمجان، بالتنسيق مع رجال الخير.





وقال محمد هشام، منسق المبادرة، قوبلت المبادرة بترحيب من المواطنين وتلك المبادرة سيتبعها مبادرات أخري منها تعقيم سيارات الأجرة والتكاتك والشوارع الرئيسية، فالمبادرة شملت توعية المواطنين بأهمية التعقيم وتطهير منازلهم وأدواتهم التي يستخدمونها بالكلور والمواد المطهرة، وذلك لمواجهة الأوبئة والفيروسات المعدية، وحرصًا علي سلامتهم وسلامة أسرهم منعًا لإنتشار فيروس كورونا، كما أن المبادرة أسفرت عن تعقيم أكثر من 12 مسجدًا من بينهم مساجد «النصر، محمد السيد فرج، الدياسطي، العبد، سيدي وهيب، البنا، الحديدي، الفاروقي، المحطة، المسيري، الصحابة، الجبانة، شقير» بالإضافة إلي وحدتي المرافق والمطافئ ومستشفي الحميات والمركزي بمدينة فارسكور.





وأكد نبيل قشوة، أحد القائمين علي المبادرة، أن المبادرة شارك فيها أكثر من 10 أشخاص بمشاركة شباب المتطوعين ورجال الخير والمجتمع المدني بمدينة فارسكور، الذي قام بإحضار مواتير للرش وچراكن الكلور، بمشاركة عدد من عمال الوحدة المحلية، لافتًا إلي أهمية البعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية، وإيمانًا بأن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس وانتشاره، مطالبًا بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات والإرشادات الاحترازية التي تؤكدها الدولة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، والاستماع لصوت الدولة، والبيانات الرسمية، تجنبًا لاستغلال المتربصين بأمن البلاد.

ولاد البلد الجدعان وشهدت محافظة المنوفية وبالتحديد مدينة شبين الكوم قيام الدكتور زكي ماضي صاحب صيدليات ماضي بشراء 10 الاف كمامة طبية وقفازات لتوزيعها علي الأهالي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.



وتحدث ماضي قائلا:" استلهمت الفكرة للوقوف بجانب الوطن في محنته الذي يشهدها وللحد من انتشار الفيروس الذي هدد العالم ، ومما زادني تشجيعا علي تنفيذ الفكرة هو قلة الوعي بين الأهالي وعدم الاهتمام الكافي والجيد بخطورة المرض فقررت القيام بالمبادرة للحفاظ على الأهالي ومنعا لانتشار المرض

وأضاف ماضي أنه ليس شرط إعطاء الكمامة والقفاز الشراء من الصيدلية، ولكن أي شخص يدخل الصيدلية أو يمر من أمامها فيتم إعطاءه علي الفور .

وأوضح ماضي أننا في مرحلة يجب علينا جميعا الالتفاف حول القيادة الوطنية التي تبذل كل ما في وسعها ولم تدخر أي غالي للمرور من هذه المحنة كما يجب تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة مثل الجلوس في المنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوى حتي يتثني للمختصين التعامل مع هذا الوباء

وأعرب ماضي عن حزنه الشديد الي قيام بعض الصيادلة برفع أسعار الكمامات والقفازات الطبية الي أضعاف الأضعاف مما يمنع كثير من الأهالي شراءها بسبب إرتفاع أسعارها ،

ووجه ماضي رسالة إلى الصيادلة أين ستذهبون بهذه المكاسب والأموال التي جمعتموها اذا إنتشر هذا الوباء في الوطن وأصاب الكثيرين من أهالينا ستموتون تاركين هذه الأموال فمن الأفضل أن نقف حائط صد لمنع وصول هذا الوباء لأهالينا وأن نضحي جميعا في هذه المرحلة الصعبة لكي نعبر جميعا لبر الأمان .

وأكد ماضي :"مع انتهاء ال 10 الاف كمامة وقفاز طبي سوف اقوم بعرض 10 الاف اخرين ولكن بسعرهم الطبيعي دون اضافة اية مكاسب للصيدلية وهذه امكانياتي المادية ولو كانت امكانياتي المادية تسمح باكثر من ذلك ما تأخرت أبدا".

مبادرة مجانية لتعقيم المنازل بقرى المنيا للوقاية من كورونا

وواصل مجموعة من الشباب بالمنيا، تنفيذ مبادرة مجانية لتعقيم دور العبادة والأماكن العامة والمنازل حفاظا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا . العامة

بدأت المبادرة المجانية بقرية طوة بمركز المنيا وقام الشباب ب تطهير المنازل ودور العبادة والأماكن العامة مجانا وقاموا بشراء المنظفات وأدوات التعقيم علي نفقاتهم الخاصة.

وأوضح إيهاب أبو العمدة منسق المبادرة، أن الهدف من المبادرة مواجهة فيروس كورونا بالقرية والقري المجاورة من خلال تعقيم جميع الأماكن ونشر ثقافة النظافة العامة بين جميع المواطنين لمواجهة الفيروس

وأشار إلي تعاون جميع أهالي القرية مع شباب المبادرة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في شراء أدوات النظافة والمطهرات وأدوات التعقيم حتي تكون القرية والقرى المجاورة خالية من أي إصابات، مشيرًا إلى أن المبادرة أظهرت روح التعاون والتكاتف والحب بين الجميع، معلنا انه سيتم إقامة حفلا لتكريم شباب المبادرة على جهدهم.

خليك في بيتك وإحنا معاك .. مبادرة حميات دمنهور للرد على استفسارات كورونا

ودشن أطباء مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"؛ للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إعلان أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم فى أى وقت، للرد على استفسارات المواطنين على مستوى الجمهورية، وليس على مستوى محافظة البحيرة فقط.



وأكد الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، أن مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"، شارك فيها حتى الآن ٥ أطباء بالمستشفى قابلين للزيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الرد على إستفسارات المواطنين عبر هواتف المحمول.









