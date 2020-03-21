خبراء أسواق المال يشيدون بضخ بنكي مصر والأهلي السيولة في البورصة: أوقفت نزيف الخسائر

خبراء أسواق المال ل صدى البلد :

ضخ بنكي مصر والأهلي السيولة فى البورصة أوقف نزيف الخسائر

٣ مليارات جنيه دخلت البورصة خلال تعاملات جلسة تداول الخميس





أشاد خبراء أسواق المال بضخ بنكي مصر والأهلي سيولة فى البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.





وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ قرابة 3 مليارات ومائة مليون جنيه بالبورصة خلال تعاملات الخميس جلسة نهاية الأسبوع وسماح هيئة الرقابة المالية لصندوق حماية المستثمرين لاستثمار 10% بعد خسارة كبيرة اقتربت من 200 مليار جنيه لرأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة؛ قرارات صائبة، وجاءت نتائجها خلال التعاملات.





وأشار خبير أسواق المال إلى خسارة الأسهم قرابة 70% من قيمة رأس المال للشركات بعد أزمة كورونا التي دفعت مؤشرات الأسواق المالية العالمية لانخفاضات متتالية.





وأوضح أن قرار البنكين الوطنيين صائب رغم تأخره وأن السيولة تخطت حاجز مليار جنيه في قيمه التداول، وارتفع أحجام التداولات للأسهم القيادية للتجاري الدولي cib بقرابة 398 مليون جنيه تقريبا أي ما يعادل 35% من أحجام التداولات بشكل مضاربات حيث ارتفع من 51.20 جنيه إلي 61.03 أي 10 جنيهات في جلسة.





وتوقع رؤوف أداء إيجابيا للسوق الأسبوع المقبل مع تعافي أسواق المال العالمية وظهور مرتقب لعلاج كورونا في القريب العاجل.

ونوه إلى قرار البنكين إيجابي بشكل مؤقت لكن كان الأفضل الشراء بشكل ليس مضاربات عنيفة وكان الأفضل الشراء للاستثمار حيث أن سيولة البنكين دخلت سهمين التجاري الدولي و هيرمس.



