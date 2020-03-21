AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خبراء أسواق المال يشيدون بضخ بنكي مصر والأهلي السيولة في البورصة: أوقفت نزيف الخسائر

السبت 21/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
خبراء أسواق المال ل صدى البلد :
  • ضخ بنكي مصر والأهلي السيولة فى البورصة أوقف نزيف الخسائر
  • ٣ مليارات جنيه دخلت البورصة خلال تعاملات جلسة تداول الخميس

أشاد خبراء أسواق المال بضخ بنكي مصر والأهلي سيولة فى البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.

وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ قرابة 3 مليارات  ومائة مليون  جنيه بالبورصة خلال تعاملات الخميس جلسة نهاية الأسبوع وسماح هيئة الرقابة المالية لصندوق حماية المستثمرين لاستثمار 10% بعد خسارة كبيرة اقتربت من 200 مليار جنيه لرأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة؛ قرارات صائبة، وجاءت نتائجها خلال التعاملات.

وأشار خبير أسواق المال إلى خسارة الأسهم قرابة 70% من قيمة رأس المال للشركات بعد أزمة كورونا التي دفعت مؤشرات الأسواق المالية العالمية لانخفاضات متتالية.

وأوضح أن قرار البنكين الوطنيين صائب رغم تأخره وأن السيولة تخطت حاجز مليار جنيه في قيمه التداول، وارتفع أحجام التداولات للأسهم القيادية للتجاري الدولي cib بقرابة 398 مليون جنيه تقريبا أي ما يعادل 35% من أحجام التداولات بشكل مضاربات حيث ارتفع من 51.20 جنيه إلي 61.03 أي 10 جنيهات في جلسة.

وتوقع رؤوف أداء إيجابيا للسوق الأسبوع المقبل مع تعافي أسواق المال العالمية وظهور مرتقب لعلاج كورونا في القريب العاجل.
 
ونوه إلى قرار البنكين إيجابي بشكل مؤقت لكن كان الأفضل الشراء بشكل ليس مضاربات عنيفة وكان الأفضل الشراء للاستثمار حيث أن سيولة البنكين دخلت سهمين التجاري الدولي و هيرمس.

وفي السياق ذاته، أشاد سعيد الفقي خبير أسواق المال، بإعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ سيولة في البورصة خلال تعاملات الخميس نهاية الأسبوع واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التى يستفيد منها جميع الأطراف.

وأوضح أن ضخ هذه السيولة أوقف النزيف المتواصل للسوق خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كرونا في العالم وبالتالي حقق فائدة للسوق.

وأضاف أن البنكين استغلا أيضا فرصة اقتناص الأسهم في سعرها الحالي وبالتالي فرصة قوية لتحقيق مكسب كبير خلال الفترة المقبلة.

وتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ضخ مزيد من السيولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المقبل لاقتناص فرصة وصول أسعار الأسهم لمستويات تاريخية بعد سلسلة التراجعات الحادة التي شهدتها السوق على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما توقع أن يستهدف المؤشر مستويات 10000 نقطة بشكل مبدئي مع تلاشي حالة الفزع التي أصابت المستثمرين تدريجيا خلال الأسبوعين السابقين ليعزز من الاستقرار وعودة الحالة الطبيعية للسوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه وسط تباين في أداء مؤشراتها

شاهد .. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

عن طرح بنك القاهرة في البورصة.. خبراء: يعزز السيولة ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين

بسبب كورونا.. الفيروس يلحق بالبورصة خسائر فادحة

شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

بعد ضخ بنكي الأهلي ومصر السيولة بالبورصة.. خبير يتوقع المزيد من الأداء الإيجابي الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

وزيرة الصحة فى عيد الأم: اللى بيحب والدته ميروحلهاش

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

بسبب كورونا.. بسمة وهبة توجة رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأم

المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 86 حالة

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو