انتشال جثث 3 أشقاء من أسفل أنقاض عقار حلوان المنهار

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثث ٣ أطفال من أسفل أنقاض منزل قديم انهار اليوم الجمعة، حيث تم نقلهم إلى مشرحة مستشفي حلوان العام لحين قرار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار من طابقين بحي حلوان، ووجود جثث لـ ٣ أطفال أشقاء أسفل الأنقاض.



علي الفور تم توجيه قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وبعد جهود مضنية تمكنت القوات من انتشال ٣ جثث الأشقاء تراوحت أعمارهم ما بين ٣ إلى ٧ سنوات.



وبعد ساعات من البحث تبين عدم وجود جثث أخرى أسفل الأنقاض، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.