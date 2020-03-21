الناس الحلوة.. البورسعيدية كسروا حظر المعزول ونفذوا حظر مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

دائما تضرب محافظة بورسعيد تلك المدينة الباسلة القابعة في شمال البلاد متربعة علي بوابة قناة السويس الشمالية بضفتيها أروع الأمثلة في البطولة للذود والدفاع عن أمن وسلامة الوطن وشعبه علي مدار التاريخ منذ بدايتها مع بداية الفتح الإسلامى لمصر واستقبال جيش عمرو بن العاص من مدينة الفرما مرورا بملحمة حفر قناة السويس وانتقال الي ملحمة التأميم ومعركة التصدى للعدوان الثلاثي وبطولات حرب الاستنزاف و ٧٣





وتجسدت البطولات لرجالات بورسعيد حتى نجحوا في إعلانها أول مدينة علي أرض الوطن خالية من حكم الجماعة الإرهابية عام ٢٠١٣ عندما كسروا الحظر الذي فرضه المعزول محمد مرسي ونزلوا لينضموا الي رجال القوات المسلحة في شوارع الباسلة يلعبون الكرة ويهتفوا أن الشعب والجيش يد واحدة للتصدى للجماعة الإرهابية ونجحوا عقب إعلان العصيان المدني في القضاء على حكم الإرهابية في مارس ٢٠١٣ قبل انطلاق ثورة ٣٠ يونيو بثلاث أشهر كاملة.



اقرا أيضا:

فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا

واليوم يجسد أهالي بورسعيد في تلك الأيام من شهر مارس ٢٠٢٠ ملحمة جديدة فرضوا خلالها حظر طواعية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد عندما أغلقوا محالهم ومولاتهم وكافيهاتهم بربوع المحافظة مع دقات السابعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وحرصا علي حياة وسلامة الآخرين قبل أنفسهم.





ويواصل أهالي بورسعيد تفعيل القرار بأنفسهم يوميا حتى يتم القضاء علي المرض اللعين وحتى يتثني اعلان بورسعيد خالية من كورونا.





وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها لفرض السيطرة على ربوع المحافظة ومجابهة ضعاف النفوس ممن يروعون أمن المواطنين بإطلاق الشائعات وإثارة البلبلة بقصد ترويع الآمنين وبث معلومات مغلوطة.





ومن جانبه راهن اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي وعي أهالي الباسلة ووطنيتهم وعزيمتهم القوية من أجل الذود والدفاع عن أمن وأمان الوطن.



