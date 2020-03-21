شاهد.. ردود أفعال السوشيال ميديا على هاشتاج صدى البلد.. احم نفسك خليك فى بيتك

شارك موقع "صدى البلد" بـ هاشتاج "#احمي_نفسك_خليك_فبيتك" والذى حظي باهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ظل مواجهة الدولة وحربها على فيروس كورونا، مطالبا الجميع بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنازل حتى لا يزداد تمدد المرض.





ردود فعل النشطاء جاءت أغلبها ايجابية كالتالى:





التزموا بيوتكم قبل ما.يقرروا حظر الطوارئ .. ارجوكم .. لبواااااااااااا.





الدولة لازم تعمل حظر تجول إجبارى ناس كتير مش مدركة خطورة الموقف.





ربنا يعدى الفترة دى على خير.





ان شاء الله يعدى على خير.





يارب يعديه على خير ويحفظ اولادنا.





لما هو لازم الكل يقعد في البيت خلوا الناس كلها اجازه وخاصه القطاع الخاص.





عايزين نفعل الهاشتاج ده عشان يوصل للكل

الموضوع جد يا جماعة وكل يوم الوضع بيسوء عن اليوم اللي قبله.





ربنا يسلم ويسترها علينا وعلي كل الناس.





الحمدلله التزام تام بالبيت حتي الصلاة.





ربنا يعديه علي خير ياااااارب ويحفظ مصر واهلها.





ازاي وبنروح الشغل لازم يكون في حظر تجوال اجباري اسبوع نقعد افضل من الانتشار.





طيييييييييب ياريت تلزمو القطاع الخاص والمدارس الخاصه بجلوس في البيت لان مفيش ضمير.





وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة.





وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



