للوقاية من كورونا.. تعرف على أبرز قرارات محافظة أسوان لمواجهة الأزمة

الحفاظ على النفس البشرية والصحة العامة، أبرز ما تقوم به أجهزة الدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.





1- اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يكلف بتنظيم الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن.





2- المحافظ يقرر غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمولات التجارية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.







3- اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن والقرى يقرر منع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة.







4- أشرف عطية يقرر اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق.





5- محافظ أسوان يقرر تشكيل غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه.







6- المحافظ يقرر غلق المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة.







7- المحافظ يقرر غلق أماكن الجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .



8- ويقرر غلق دور السينما والمسارح والملاهى، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.





9- المحافظ يوضح أن هناك استثناء فقط من هذا القرار لخدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد " فى السطور التالية أهم 10 قرارات وتوجيهات ومتابعات للواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق هذا الغرض: