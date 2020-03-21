AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للوقاية من كورونا.. تعرف على أبرز قرارات محافظة أسوان لمواجهة الأزمة

السبت 21/مارس/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
الحفاظ على النفس البشرية والصحة العامة، أبرز ما تقوم به أجهزة الدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد " فى السطور التالية أهم 10 قرارات وتوجيهات ومتابعات للواء أشرف عطية محافظ أسوان لتحقيق هذا الغرض:

1- اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يكلف بتنظيم الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن. 

2- المحافظ يقرر غلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمولات التجارية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

3- اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن والقرى يقرر منع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة.

4- أشرف عطية يقرر اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق.

5- محافظ أسوان يقرر تشكيل غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه.

6- المحافظ يقرر غلق المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة.

7- المحافظ يقرر غلق أماكن الجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .

8- ويقرر غلق دور السينما والمسارح والملاهى، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.


9- المحافظ يوضح أن هناك استثناء فقط من هذا القرار لخدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية. 

اقرأ أيضًا:
9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان.. تعرف عليها

https://www.elbalad.news/4221847
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. مراجعة الاشتراطات الصحية لقاعات الافراح وصالات الجيم في أسوان

لمواجهة فيروس كورونا.. الحد من التجمعات بأسواق اليوم الواحد بأسوان

لمواجهة كورونا.. غلق قاعات الأفراح في الإسماعيلية

تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المطاعم والكافيهات بالمنيا

غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

بورسعيد تشدد على تفعيل قرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمولات

ترشيحاتنا

بعد تطبيقه رسميا.. كيف تستفيد مصر من قرار تعليق الطيران؟ البرلمان يجيب

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 234 ألفا ووفاة قرابة 10 آلاف

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

هل الاحتفال بعيد الأم بدعة تقذفك في جهنم؟.. علي جمعة يرد بـ آية قرآنية

AdvertisementS

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

منها 4 مدن عربية.. تعرف على قائمة العواصم الأكثر حزنا في 2020

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

بدون مكياج وبالبيجامة.. سارة نخلة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو