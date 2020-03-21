تحايل على الأمن وأوهمهم بإغلاقه.. تفاصيل القبض على صاحب محل بلاي ستيشن وزبائنه

تمكن اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، خلال جولته التفقدية مساء أمس، الجمعة، لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال في السابعة مساءً، من ضبط محل "بلاي ستيشن" تحايل صاحبه لكسر قرار الإغلاق الصادر عن رئيس الوزراء.





كان مدير أمن بورسعيد اشتبه أثناء متابعة تطبيق القرار في أحد المحلات المغلقة، ولمس وجود حركة مريبة وصدور أصوات تدل على تواجد أشخاص بالداخل.





تمت مداهمة المكان، وتبين أن صاحب المحل قام بعملية تحايل لاستمرار العمل داخل المحل وهو مغلق بنزول الصاج فقط.





وتم ضبط عدد كبير جدًا من الشباب والأطفال يزاولون ألعاب البلايستيشن، و تم إلقاء القبض على المسئول عن المحل، وتحرير محضر بالواقعة وتشميع محل الواقعة.





كانت مديرية أمن بورسعيد قامت بحملات مكبرة بجميع شوارع المحافظة للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات، والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات والمقاهي غير الملتزمة بالقرار.





واستمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري القرار عليها في فتح أبوابها، وهي المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





يذكر أن اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصدر تعليماته بسرعة تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.





ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الأول، الخميس، في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".



