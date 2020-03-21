مقاهي قنا في زمن كورونا.. خالية صباحًا ..مغلقه مساءً.. روادها: بدون شيشة لا قيمة لها





مع بدء تطبيق إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، كانت المقاهي و الكافتريات أو المتضررين من القرارات التي جاءت في مجملها لصالح المواطنين ومن أجل صحتهم.

معاناة المقاهي بدأت مع قرار منع الشيشه والذي حظي بترحيب قطاع كبير من المواطنين، باستثناء عشاقها وشاربوها، الذين قاطعوا المقاهي لعدم وجود ما يقصدونها من أجله.

اكتملت الأزمة مع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بإغلاق المقاهي بداية من الساعه السابعة و حتي السادسه صباحًا، وهو الوقت الرسمي لارتياد المقاهي و قضاء الوقت فيها مع الأصدقاء و الزملاء.

قال عاصم حميد، صاحب مقهي، الأمر صعب للغاية علينا، خاصة أن الشيشه من أهم الأصناف المطلوبة في أي مقهي، وهو ما يجعل المقاهي فارغة من الرواد صباحا ومساءًا نطبق قرار الإغلاق تنفيذًا للتعليمات الواردة من مجلس الوزراء، لذلك نتمني أن تمر هذه الفترة سريعًا ولا تضطر الدولة إلي تجديد قرارات الإغلاق و المنع.



و أوضح محمد علي،موظف، المقهي بدون شيشه ليس لها أي فائدة، فقد تعودت مثل غيرى علي الحضور للمقهي من أجل الشيشه، و الآن بعد قرار المنع لا داعي للحضور.

فيما قال مصطفي عبدالناصر، مدرس، أنا من رواد المقاهي، ومع قرار منع الشيشه نهائيا وليس بشكل مؤقت، لكن الأزمة في غلقها خلال فترة المساء وهي فترة العمل الحقيقية، فضلا عن كونها مكانا لانتظار الأصدقاء أو انتظار موعد طبيب.

قال خالد عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شنت الوحدة اليوم الجمعه حملة علي ١٠ مقاهي، تبين عدم التزام ٢ منها بما يخص الشيشة وتم التحفظ على ٢٧ شيشة و ١٦ قلب شيشة و ٢ منقد فحم وحامل حجارة كبير و مستلزمات شيشة كانت مخبأة بإحدى المقاهى، فينا التزمت بقية المقاهي بقرار الإغلاق.

من جانبه وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، رؤساء مجالس المدن ورؤساء المجالس القروية بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور الدوري بالمدن و القري للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومشيدًا باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق.



وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا اليوم الخميس، قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

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