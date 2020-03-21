التعليم العالي في اسبوع.. عبد الغفار يطمئن على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد.. ويوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني

عبد الغفار يطمئن على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد

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شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، الاطمئنان على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.









وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التي تم مناقشتها وإقرارها لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد وطبقا للجداول المعدة سلفا، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات؛ لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.









وعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا برؤساء الجامعات عبر الفيديو كونفرانس من مقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة للاطمئنان على جاهزية الجامعات لتطبيق "التعليم عن بُعد" عبر الفيديو كونفرانس، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات .









كما عقدت لجنة الفيروسات التنفسية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا، بحضور د. حسام عبدالغفار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. أشرف حاتم، ود. محمد عوض تاج الدين، وزيري الصحة السابقين.









في بداية الاجتماع، أكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس تسبب في تشكيل حالة طوارئ عامة ويثير قلقا دوليًا، مطالبًا الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للحد من انتشاره.









وأكد الوزير على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة وخطة عمل خلال المرحلة القادمة؛ لمتابعة أي مستجدات لفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه.













واجتمعت لجنة المشروعات القومية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم الاثنين بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات.













كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتفاعل يوميا من خلال لقاءات الوزارة مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات للاطمئنان على تقديم المناهج للطلاب من خلال التحول الرقمي، موجها رسالة للطلاب: "أرجو من الطلاب البقاء في المنزل واستثمار الوقت خلال أسبوعي تعليق الدراسة في مراجعة المواد الدراسية التي كانت على مستوى العام استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي وأيضا للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".









وأضاف "عبد الغفار" خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ما يتساءل عنه الطلاب حول امتحانات "الميدتيرم" والتي تتعارض مع تعليق الدراسة فنؤكد أن الوزارة تأخذ القرار الصائب والذي يأتي في مصلحة الطالب، قائلا: "تأكدوا أن دا الصالح لكل طالب احنا بنراعيه واحنا بناخد القرار إذا كان لدى الجامعات عند الانتهاء من تعليق الدراسة الوقت الكافي لإجراء امتحانات الميدتيرم سيتم إجراؤها مادامت في مصلحة الطالب، أو في حالة عدم وجود مساحة من الوقت سيتم ضم درجات امتحان الميدتيرم مع درجات امتحان نهاية العام الدراسي".









وأجرى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء مفتوحا، أمس الأربعاء، مع رؤساء (7) جامعات حكومية وهي جامعات (الإسكندرية – عين شمس – حلوان – مرسى مطروح – المنصورة – بنها – أسوان)، وبعض أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطمئنان على سير العملية التعليمية وفق خطة التعليم عن بُعد، والتي تم التوجيه بها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد الماضي 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.













وأعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صدور قرارات حاسمة للتعامل مع جميع سيناريوهات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها التحية للطبيب المصري وأعضاء الفريق الصحي والفني والإداري .











