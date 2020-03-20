مش لازم تعمل المفتش كرومبو.. تعليق ساخر من متحدث النواب على مروجي الشائعات

طمأن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، المواطنين على مخزون السلع الأساسية، موضحا: "مخزون السلع الاستراتيجية لدى الدولة كافي لاستهلاك المواطنين لفترة طويلة، ولا داعي لقلق المواطنين.





وتابع متحدث النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "يجب أن يساعد المواطنون الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، مردفا: "الدولة تخوض معركة شعب".





وأكمل: "الدولة تتعامل بحذر شديد ووعي كبير وحرص على حياة المصريين ولا داع الانسياق وراء الشائعات، مرددة: "مش لازم كل واحد يعمل نفسه المفتش كرومبو".









وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.