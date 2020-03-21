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محافظات

تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 12:18 ص
تعقيم محطات الصرف
تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي باسنا
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شمس يونس
بدأ فريق العمل من إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية بإدارة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا جنوب الأقصر أعمال تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي فيروس كورونا باسنا. 

وتم تعقيم السيارات والمعدات وتعقيم المكاتب الإدارية بالإدارة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

يأتى ذلك ضمن  تعليماتها لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ضمن حملة مكبرة تشمل جميع منشآت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والتى تقدر ب ٦٠٠ منشأة تابعة للشركة. 
تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور
تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور
تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور
تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور
تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور
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