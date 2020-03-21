تعقيم محطات الصرف بمحيط مستشفى الحجر الصحي بإسنا.. صور

بدأ فريق العمل من إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية بإدارة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا جنوب الأقصر أعمال تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي فيروس كورونا باسنا.





وتم تعقيم السيارات والمعدات وتعقيم المكاتب الإدارية بالإدارة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



