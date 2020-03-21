غرفة الحبوب: مخزون مصر من الأرز والمكرونة أمن حتى العام المقبل

قال وجدى المشد نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ،انه يتم حاليا توريد سلعة المكرونة وفقا للكميات التي تحتاجها وزارة التموين لطرحها على البطاقات ،كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون اى زيادة في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر خاصة وأن المخزون يكفى أكثر من 4 أشهر





ولفت إلى أن أعضاء الغرفة لديهم الإصرار على الوقوف بجانب الدولة من أجل توفير كافة الاحتياجات للمواطنين من السلع الأساسية





وأشار رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلى أن الشعبة بدأت في توريد كميات تقرب من 32 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحه على البطاقات، كما سيتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة المقبلة ،حيث يوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى عام 2021 ،خاصة وانه سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.



