AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الحبوب: مخزون مصر من الأرز والمكرونة أمن حتى العام المقبل

السبت 21/مارس/2020 - 07:55 ص
ارز
ارز
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال وجدى المشد نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ،انه يتم حاليا توريد  سلعة المكرونة  وفقا للكميات التي  تحتاجها وزارة التموين لطرحها على البطاقات ،كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة  أيضا  بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى  على مستوى الجمهورية بدون اى زيادة في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر  خاصة وأن المخزون يكفى أكثر من 4 أشهر

ولفت إلى أن أعضاء الغرفة  لديهم الإصرار على الوقوف بجانب الدولة من أجل  توفير كافة  الاحتياجات للمواطنين من السلع الأساسية .

 
وأشار رجب  شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلى أن  الشعبة بدأت في توريد كميات تقرب من  32 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحه على البطاقات،  كما سيتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة المقبلة   ،حيث يوجد مخزون  من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى عام 2021  ،خاصة وانه سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.

وأكد شحاتى، عدم أي زيادة في أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح  الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6 الاف الى 7 الاف للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 الاف للطن  ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ   .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا.. و3.4 مليون طن لمخزون القمح

مدبولي: لن نرحم المتاجرين والمتربحين.. تعرف على رصيد مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية

في اجتماعه مع وزيري التموين والزراعة.. رئيس الوزراء يستعرض المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية ويراجع تأثير الطقس السيئ على المحاصيل.. تفاصيل

غرفة الحبوب: توريد مكرونة و32 ألف طن أرز للتموين.. والمخزون يكفى للعام المقبل

ترشيحاتنا

بعد أيام من استغاثته بسبب نفاد القفازات الطبية.. وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا

قتيل كل 30 دقيقة.. ممرضة إيطالية تروي كواليس ليالي كورونا في المستشفى.. صور

نجم بيراميدز يعلن تجديد تعاقده لمدة أربع مواسم

بعد مطالب الإفراج عنهم.. تعرف على شروط مستحقي العفو بسبب كورونا

أسعار الذهب اليوم السبت 21/3/2020.. فيديو

أكبر رئيس متاجر في بريطانيا يسخر من مرضى كورونا

AdvertisementS

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

مسؤول بالصحة العالمية: نسبة انتشار كورونا تدعو للقلق للغاية.. فيديو

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

ابنة أحمد زاهر برفقة والدتها فى عيد الأم

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها بوكس التعقيم.. أغرب هدايا عيد الأم فى 2020

بنفس الملابس.. داليا البحيرى وابنتها يتألقان فى أحدث جلسة تصوير

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا