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منوعات

كورونا يمنع رجلا من إنقاذ زوجته.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعاني من أعراض خطيرة وتزحف أرضا من شدة الألم، وسط مرأى ومسمع من الجميع.

وقال مصور المقطع الذي كان يعلق على حالتها إن المريضة مصابة بفيروس كورونا بينما يبتعد عنها الناس، وأن زوجها يقف بعيدا خوفا من الإصابة.

فيما يسمع أصوات بالشارع تطالب بالاتصال بالإسعاف، بينما تظل السيدة تتألم على الأرض.

واتصل مصور الفيديو بالطوارئ للإبلاغ عن الواقعة ووجود السيدة في الشارع دون أن تتلقى أي مساعدة.

وأثار المقطع تفاعلا بين رواد مواقع التواصل وسادت حالة من الحزن بين متداولي المقطع.

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