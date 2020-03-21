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اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020

السبت 21/مارس/2020 - 04:30 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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محمد صبيح
أسعار الدولار في البنوك  شهدت استقرارا اليوم، السبت 21-3-2020، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك: "قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
ووصل الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في بنوك: "بلوم، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
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