سعر الدولار اليوم السبت 21-3-2020









وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.









ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي بنوك: "قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصرف العربي الدولي، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية