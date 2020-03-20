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أخبار البلد

أخبار 24 ساعة.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا في مصر.. قرار سعودي جديد لمواجهة الفيروس.. بشرى بخصوص مصاريف المدارس الخاصة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، من بينها ما يلي: -

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الجمعة)، أن وباء «كورونا» العالمي «شكل تحديًا كبيرًا، ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته».

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، أن إيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، يأتي كإجراء احترازي من الهيئة؛ لضمان توفرها في المملكة ، وإتاحتها للمواطن والمقيم، وضمن التدابير التي تتخذها الجهات الحكومية في السعودية؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

سجلت العاصمة الأمريكية واشنطن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عمدة العاصمة واشنطن تأكيدها وفاة رجل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

سجلت إيطاليا  627 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 4032.

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة عن أخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 والذي بلغ عددهم 19644 إصابة و1433 حالة وفاة.

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة.

يعيش العالم أجمع بالوقت الحالي أزمة ضخمة بسبب فيروس كورونا واجتياحه كافة بلاد الكرة الأرضية، وهو ما سبب أزمة كبيرة رياضيًا، عبر إيقاف معظم الدوريات والمسابقات المحلية والقارية على مستوى العالم.
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