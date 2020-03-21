الأعلى للجامعات يناقش الخطط المستقبلية لتداعيات كورونا.. اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت اجتماعه الشهري، والذي سيتم مناقشه المواضيع الدورية المطروحة علي المجلس ذات الاهتمام المشترك كما سيتم مناقشه الخطط المستقبلية لتداعيات فيروس كورونا المستجدد.













كما سيتضمن متابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية من خلال جهود الجامعات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني عن طريق التعليم عن بعد وأنه عقب إنعقاد المجلس سيصدر بيانا يوضح ما تم الوصول إليه من قرارات.



