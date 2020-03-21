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تعليم

الأعلى للجامعات يناقش الخطط المستقبلية لتداعيات كورونا.. اليوم

السبت 21/مارس/2020 - 05:01 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت اجتماعه الشهري، والذي سيتم مناقشه المواضيع الدورية المطروحة علي المجلس ذات الاهتمام المشترك كما سيتم مناقشه الخطط المستقبلية لتداعيات فيروس كورونا المستجدد.



كما سيتضمن متابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية من خلال جهود الجامعات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني عن طريق التعليم عن بعد وأنه عقب إنعقاد المجلس سيصدر بيانا يوضح ما تم الوصول إليه من قرارات.

وكان قد أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عدم صحة كل ما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسبب فيروس كورونا، إنما هو في موعده الشهري المحدد سلفا.
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