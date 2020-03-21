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فن

أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

السبت 21/مارس/2020 - 12:16 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها يغسل يديه بالصابون، بينما تقوم زوجته ندى الكامل، بمساعدته في غسل يديه أيضًا. 

تناولت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بشكل ساخر، إذ أعادت نشر الخبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وتهكمت عليه. 

فجرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، مفاجأة بمواصلة عملها على القضية رغم تحدث والد القتيل في فيديو متداول عن عزلها من القضية وتقديم الشكر لها عما بزلته. 

أثارت الفنانة هند البحرينية حالة كبيرة من الجدل، بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه من داخل الحجر الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، أخبارًا مغلوطة حول إصابة الفنان فضل شاكر بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بسبب تفاعل البعض مع صورة له، معلقين: "الحجر الصحي اللي مش قادرين نتحمله أسبوعين .. فضل شاكر عم بعيشه من 6 سنين (ظلم)"، في إشارة منهم إلى العزلة التي يعيشها "فضل" بسبب تعاونه مع عناصر مسلحة في لبنان منذ عدة سنوات. 

أعلنت اليوم الجمعة 20 مارس، النجمة والمطربة الهندية كانيكا كابور، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

تعرض حمدى بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقى وعدد أخر من النجوم إلى إصابة في يده وقدمه اليسرى.

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بأحضان زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهما يستلقيان على الأريكة، خلال فترة العزل المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

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