أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

أثارت الفنانة هند البحرينية حالة كبيرة من الجدل، بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه من داخل الحجر الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، أخبارًا مغلوطة حول إصابة الفنان فضل شاكر بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بسبب تفاعل البعض مع صورة له، معلقين: "الحجر الصحي اللي مش قادرين نتحمله أسبوعين .. فضل شاكر عم بعيشه من 6 سنين (ظلم)"، في إشارة منهم إلى العزلة التي يعيشها "فضل" بسبب تعاونه مع عناصر مسلحة في لبنان منذ عدة سنوات.



