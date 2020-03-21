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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. يوتيوب يخفض جودته بسبب كورونا.. العمل من المنزل في خدمة مايكروسوفت

السبت 21/مارس/2020 - 12:15 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..يوتيوب
أخبار العلوم والتكنولوجيا..يوتيوب يخفض جودته بسبب كورونا.
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.


طالب الاتحاد الأوروبى، خدمة البث الرقمى نيتفليكس، وخدمات البث الأخرى بتخفيض جودة بث فيديوهاتها والتى تكون بدقة عالية HD ، وذلك لتقليل الضغط على شبكة الأنترنت، بسبب فيروس كورونا


قالت منصة يوتيوب، اليوم الجمعة، إنها سوف تقوم بتخفيض جودة البث في فيديوهاتها، في دول الاتحاد الأوروبى، بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشى فيروس كورونا


قامت شركة جوجل بالإعلان عن النسخة الجديدة من تطبيق الكاميرا التابع لها Camera Go على نسخة نظام التشغيل Android Go، والذى يدعم الهواتف الأقل من المتوسطة والرخيصة. 



ذكرت وكالة رويترز أن شركة أبل قد قامت بتحديد مشتريات العملاء من هواتف أيفون إلى هاتفين فقط لكل شخص، وذلك عند طلب الشراء على موقعها الإلكترونى. 


أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الجديد من المتوسطة الفئة Galaxy M21، للبيع بالسوق الهندية، والذي سيكلف 12999 روبية حوالي 175 دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته صحيفة "the hindu business line".


بعد قيام منظمة الصحة العالمية بتصنيف فيروس كورونا كوفيد 19 إلى وباء عالمى، بعد انتشاره في معظم دول العالم وفتكه بالآلاف من البشر و مئات الآلاف من المصابين، تواصل المنظمة إجراءاتها التوعوية والخدمية للمساعدة في الحد من انتشار المرض. 



ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل تقوم بإجراء عدة محاولات، لاستخدام معلومات مواقع المستخدمين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تحديد مدى تنقل المريض في دائرته الاجتماعية.    


تمكن الباحثون من استغلال مزايا أسرع كمبيوتر في العالم، من الحواسيب العملاقة التى صممتها "IBM"، للبحث فى آلاف الجزيئات بغية إنتاج لقاح فعال كدواء جديد لفيروس كورونا المستجد في أقرب وقت.



حصل تطبيق Microsoft Teams على زيادة فى أعداد مستخدميه وصلت إلى 12 مليون مستخدم حول العالم، في أسبوع، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذتها الشركات في معظم دول العالم، بإقرار العمل من المنزل، كجزء من خطة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.   


الكثير من الألغاز تحيط بسلسلة هواتف هواوي القادمة P40، والتى بدأت بالتفكك مؤخرا مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذه السلسلة والمقرر في يوم 26 مارس، وقد بدأنا في الحصول على صورة أوضح بكثير للهواتف الثلاثة القادمة من هواوي، وهم Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium .

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