أخبار العلوم والتكنولوجيا.. يوتيوب يخفض جودته بسبب كورونا.. العمل من المنزل في خدمة مايكروسوفت

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.









طالب الاتحاد الأوروبى، خدمة البث الرقمى نيتفليكس، وخدمات البث الأخرى بتخفيض جودة بث فيديوهاتها والتى تكون بدقة عالية HD ، وذلك لتقليل الضغط على شبكة الأنترنت، بسبب فيروس كورونا









قالت منصة يوتيوب، اليوم الجمعة، إنها سوف تقوم بتخفيض جودة البث في فيديوهاتها، في دول الاتحاد الأوروبى، بسبب الضغط على شبكة الإنترنت بعد تفشى فيروس كورونا









قامت شركة جوجل بالإعلان عن النسخة الجديدة من تطبيق الكاميرا التابع لها Camera Go على نسخة نظام التشغيل Android Go، والذى يدعم الهواتف الأقل من المتوسطة والرخيصة.





