19 أبريل آخر موعد لترشيح أسماء المراجعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.





وستجرى المراجعة من 2 مارس إلى 26 إبريل 2020 ، ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.





ويغلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الإلكترونى فى 19 ابريل 2020





ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية





https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/AR6_WGI_outlines_P46.pdf





https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.php





https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/08/AR6_WGI_SOD_Guidance_Note.pdf





للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected]





يرجى مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]



