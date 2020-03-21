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تعليم

19 أبريل آخر موعد لترشيح أسماء المراجعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

السبت 21/مارس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة  تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD  للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.

وستجرى المراجعة من  2 مارس  إلى  26 إبريل 2020 ، ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.

ويغلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الإلكترونى فى 19 ابريل 2020

ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/AR6_WGI_outlines_P46.pdf

https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.php

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/08/AR6_WGI_SOD_Guidance_Note.pdf

للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected] 

يرجى مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]

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