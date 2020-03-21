للمساعدة فى تشخيص الإصابة بكورونا.. مبادرة مؤسس فيسبوك تتخذ خطوة جديدة

تعمل المجموعات الخيرية التابعة لمؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي، على المساعدة في زيادة عدد اختبارات فيروسات التاجية الجديدة في منطقة الخليج على التشخيص، بما لا يقل عن 1000 اختبار يوميا في الأيام القادمة.





وقال "مارك زوكربيرج"، في منشور على صفحته في فيسبوك يوم الخميس: "أخبرت موقع "theverge" أن الهدف من مبادرة تشان زوكربيرج، مع جامعتى كاليفورنيا UCSF وستانفورد، هو القدرة على دعم 1000 اختبار على الأقل في أقل من 30 يوما".





ووفقا لـ "CZI"، تعمل المجموعات الخيرية التي يديرها زوكربيرج مع زوجته بريسيلا تشا، مع جامعة كاليفورنيا (UCSF)، بسان فرانسيسكو، والتي ستدير اختبارات مرض كوفيد 19 COVID-19 ، المسبب لفيروس كورونا.





وكما يعملون مع Biohub، هو جهد تعاوني مشترك بين بيركلي وجامعة كاليفورنيا وستانفورد لمركز أبحاث العلوم الطبية بتمويل من التزام بقيمة 600 مليون دولار من زوكربيرج وزوجته، والذي يبحث في طرق علاج الأمراض وإدارتها، الشراكة ممكنة بسبب أمر تنفيذي من حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم الذي يسمح لـ Biohub بمساعدة UCSF على توسيع قدرتها على هذا الاختبار.





وفي الوقت الحالي، تتمتع جامعة UCSF بسعة اختبار تتراوح بين 60 و 100 اختبارا يوميا، لذا فإن التوسع حتى 1000 اختبار على الأقل في اليوم الواحد سيكون زيادة كبيرة.





وقال الدكتور "ستيف ميللر"، أستاذ الطب المخبري في جامعة كاليفورنيا، في بيان لـ The Verge: "إن زيادة أحجام الاختبار قيد التقدم، وتشمل العمل اللوجستي المعقد لإبلاغ نتائج الاختبارات إلى منظمات متنوعة".





وأضاف: "هدفنا هو ما يقرب من 1000 اختبار يوميا، على الرغم من أننا سنقوم بالتدريج تدريجيا لضمان تمكين زيادة قدرة الاختبار بأكثر الطرق فعالية".





وأوضح زوكربيرج لأول مرة عن خططه للمساعدة في اختبار Bay Area في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أشر إلى إنه سيمول زيادة أربعة أضعاف في اختبار الفيروس التاجي Bay Bay من خلال مبادرة CZI و Biohub، في إعلان في 10 مارس، وتشتري CZI و Biohub جهازين تشخيصيين مصادق عليهما من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكنهما اختبار أمراض مثل COVID-19 التي ستستخدمها جامعة UCSF.