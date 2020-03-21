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توك شو

بشرى سارة.. دكتورة مصرية في أمريكا ساهمت في تطوير فحص كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:02 ص
كورونا
كورونا
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عادل نصار

كشفت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد في علم الباثولوجي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تفاصيل مساهمتها في تطوير فحص جديد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، مساء اليوم الجمعة، أعمل في معمل تشخيصي، في هذا المعمل نحاول تدخيل تحليل يُسهل تشخيص كورونا في المنطقة المحيطة.

 

وأضافت، أستاذ مساعد في علم الباثولوجي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه أمر يسرع النتائج وتتم في المعمل المحلي بسرعة ويوفر الوقت، ونعمل أبحاث وكلها كانت تشخيصية،  لافتا إلى أن هناك دواء يعملوا عليه في الولايات المتحدة الأمريكية والنتائج المبدئية مبشرة جدا وهناك أكثر من جامعة تستخدمه مع المرضى، يجربوه على الفيروس الجديد.

وأكدت الدكتورة، أن كل ما يقال على السوشيال ميديا من ان علاج الملاريا يمكن ان يهزم كورونا هو أمر غير دقيق والنتيجة الحقيقة لم تظهر بعد ونحن في انتظار نتائج هذا الأمر.

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