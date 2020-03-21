ولا رف فاضي.. أسواق سويسرا تتحدى ذعر كورونا.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية، أن سيدة نشرت صور لها داخل أحد الأسواق التجارية الكبيرة الشهيرة في سويسرا تشيد بجهود الحكومة بتوفير المنتجات ومواجهة الذعر في الدولة.





تظهر في الصور أرفف السلع ممتلأة برغم القوة الشرائية الهائلة من المواطنين، ولكن نظمت الدولة الشراء بحيث يقوم المواطنين بشراء الكمية المناسبة وعدم المبالغة في سحب أي سلعة لذلك ظهر المكان و كأنه شئ لك يكن.





جدير بالذكر أن السيدة ذكرت أنها كانت تتصور أن سيناريو إيطاليا وبريطانيا سيتكرر في بلدها، إلا أنها وجهت الشكر للمسئولين وتعاملهم بذكاء مع ذعر المواطنين.

سرعة إنتشار وباء الكورونا عالميا وضعت قلوب البشر في ورطة الإنعزال فالكل متأهب للمكوث في المنزل لمدة طويلة حتى ينتهى كابوس ذلك الفيروس القاتل، وبالتالي تداول إشاعات في كل دولة يقتحمها كورونا بنقص السلع الغذائية نتيجة للقوة الشرائية الجنونية من المواطنين خوفا من العزل.