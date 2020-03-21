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أخبار البلد

رغم التحذير من النزول إلى الشارع.. المواطنون يتنزهون أعلى كوبري قصر النيل.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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محمد هاني _ عدسة: كيرلس صلاح

تواجدت أعداد قليلة على كوبري قصر النيل للتنزه مع الاقارب والاصدقاء رغم تحذير الحكومة للمواطنين من النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوى.


"صدى البلد" عرضت فيديو للمواطنين اثناء التجول أعلى كوبري قصر النيل في لافتة غريبة حيث أنه من المفترض أن تكون الشوارع خالية حتى لا ينتشر فيروس كورونا بين المواطنين.


وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.

وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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