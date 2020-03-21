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اقتصاد

مؤشر البورصة يتراجع 17% في أسبوع فزع الأسواق من كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان” بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعًا بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعًا بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.

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