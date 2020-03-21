المهن الموسيقية: إعانة وقتية لأعضائها غير الموظفين بسبب كورونا

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر صرف اعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية، على أن يقوم العضو بإرسال بياناته بداية من يوم السبت ٢١ مارس إلى يوم الاربعاء ٢٥ مارس على رقم الواتساب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦ للأعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة التي تنطبق عليهم الشروط على أن يتم الصرف بداية من يوم الاحد ٢٩ مارس.



وقالت النقابة أن يجب أن يرفق مع البيانات صورة الرقم القومي وصورة كارنيه العضوية 2019.. اما باقي الأعضاء بالمحافظات الأخرى يتم إرسال البيانات باللجان والنقابات الفرعية، وسوف يتم إخطار الأعضاء العاملين بتحديد آلية الصرف خلال رسالة واتساب، كما تقرر اعفاء كافة الاعضاء المنتسبين من كافة الغرامات حتى أغسطس ٢٠٢٠