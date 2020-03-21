الرئيس الكوبي يعلن إغلاق حدود بلاده أمام الأجانب

أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز، اليوم السبت، إغلاق حدود بلاده أمام الأجانب باستثناء حاملي الإقامات، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.



