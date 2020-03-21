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منوعات

قررت تستغل الأطفال.. أم تستبدل جدول حصص المدرسة بأعمال منزلية.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حالة من الرعب والتأهب سادت في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وبسبب إنتشاره السريع بين التجمعات قررت الحكومة في معظم دول العالم بعزل الأطفال من المدارس وطلبت مكوثهم في المنزل حتى تنتهي من إجراءات الوقاية من كورونا. 

تعيش السيدات الآن واقع مرير وهي أن الأطفال سيظلوا أمام عينيها طوال اليوم بسبب الكورونا وبسبب العزل هي مضطرة لتحمل الأطفال لأن ليس هناك أي بديل للجلوس في المنزل ، وفقا لما روته إحدى السيدات لصحيفة " ميرور" البريطانية. 


أشارت السيدة أنها كانت مستمتعة جدا بالجلوس مع أطفالها والحديث معهم أول أسبوع ، إلا أنها علمت أن المدة قد تطول فبدأت تشعر بالملل والإرهاق بسبب نشاطهم الدائم واللعب المستمر. 

قررت تلك السيدة أن تدرس وضع جدول للأطفال يشبه جدول المدرسة لتنظيم يومهم وإخراج الطاقة في أشياء مفيدة منها الدراسة ومنها مساعدتها في أعمال تنظيف المنزل.
قررت تستغل الأطفال.. أم تستبدل جدول حصص المدرسة بأعمال منزلية.. صور
قررت تستغل الأطفال.. أم تستبدل جدول حصص المدرسة بأعمال منزلية.. صور
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