يعادل ألم الولادة أربع مرات.. مصري ساخرا من قرار غلق القهاوي لمواجهة كورونا

سخر أحد رواد السوشيال ميديا من قرار غلق المقاهي ومنع الشيشة بها وعلق قائلا: يعادل ألم الولادة أربع مرات ووجهة رسالة لزوجتة ساخرا

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وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.





وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



