AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يعادل ألم الولادة أربع مرات.. مصري ساخرا من قرار غلق القهاوي لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني
سخر أحد رواد السوشيال ميديا من قرار غلق المقاهي ومنع الشيشة بها وعلق قائلا: يعادل ألم الولادة أربع مرات ووجهة رسالة لزوجتة ساخرا 
استحميليني 

وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 

وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورسعيد تشدد على تفعيل قرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمولات

مقاهي العشوائيات تعمل بعد 7 مساء رغم قرار الحكومة.. فيديو

حفاظا على الأرواح.. لواء شرطة وضباط يغلقون المقاهي والمطاعم بأنفسهم

هند صبرى تشارك في تحدي الخير .. هتولى 100 عائلة الشهر ده

مقاهي ومحال فيصل تخالف قرار الحكومة.. فيديو

حافظي على صحة أسرتك.. إلهام شاهين توجه رسالة للأم فى عيدها

ترشيحاتنا

إصابة مدير أعمال محمد حماقي.. تفاصيل

وزير التعليم: خبر سار لطلاب الشهادات الدولية قريبا.. وسنودع الثانوية التقليدية هذا العام .. وجار التفاوض لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا

الخارجية الألمانية: نحن بصدد إعادة 20 ألف سائح من مصر

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر.. صور

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها