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منوعات

دراسة: نصف ساعة رقص تحميك من كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يسعى العالم الآن على تقديم حلول للتخلص من فيروس كورونا ، فالجميع يحاول تقديم كل ما لديه من أفكار حتى ولو كانت بسيطة يمكنها الوقاية من فيروس كورونا. 
قال تيدورس مدير منظمة الصحة العالمية أن هناك دراسة حديثة تشير إلى أن نصف ساعة رقص وتمارين رياضية قادرة على منع وصول فيروس كورونا إلى الجسم. 

أشار تيدورس في حديث صحفي أمس، الجمعة، أن نصف ساعة للبالغين وساعة من الرياضة للأطفال يمكنهم تقوية جهاز المناعة وحماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا. 

وفقا لتلك الدراسة التمارين الرياضية و الرقص يمكنهم تقوية جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا ومنعه من الوصول لمهاجمة الجسم. 
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