طيران الاتحاد الإماراتية تشغل رحلات خاصة الى روسيا لنقل مواطنيها

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تشغيل 5 رحلات خاصة بين أبوظبي وموسكو ابتداءً من يوم السبت 21 مارس وحتى يوم الاربعاء 24 مارس، وذلك لإعادة المواطنين الروس والإماراتيين إلى أوطانهم.





وقالت طيران الاتحاد، إنه تم التنسيق مع هيئة الطيران المدني في روسيا، لتشغيل الرحلات لاعادة المواطنين الروس والإماراتيين إلى أوطانهم، بالإضافة إلى نقل مسافرين من جنسيات أخرى عبر أبوظبي، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في أعقاب التعليق للرحلات بين العاصمتين وفرض قيود السفر المؤقتة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 الجديد.





وأوضحت الشركة، أنها ستشغل هذه الرحلات على متن طائرة بوينج 787-9 عريضة البدن وطائرة إيرباص 321.A،





وسيسمح للمواطنين الروس فقط بصعود الطائرة المشغلة على خط أبوظبي-موسكو، في حين سيتمكن المسافرون من مختلف الجنسيات بصعود رحلة موسكو – أبوظبي، شريطة توافر رحلات ربط وعدم وجود قيود سفر تعيق من وصولهم إلى وجهاتهم النهائية. سيسمح فقط بدخول المواطنين الاماراتين إلى دولة الامارات العربية المتحدة في مطار أبوظبي الدولي.





تغادر الرحلة 65EY من أبوظبي في تمام الساعة 2.15 صباحًا لكل من الرحلتين الخاصتين، وتصل إلى موسكو في تمام الساعة 6.55 صباحًا، ومن المقرر أن تُقلع رحلة العودة من موسكو الساعة 1.35 صباحًا وتصل إلى أبوظبي الساعة 5.55 صباحًا.