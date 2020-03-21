ألمانيا تسجل 4528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات الألمانية سجلت 4528 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 20 ألفًا.





وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.





وكان رئيس معهد "إيفو" الألماني، كليمنز فاوست، قد أعلن أول من أمس، أن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 6% هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا.



