محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

على الرغم من القرارات العاجلة والمستمرة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شارك المطرب محمود العسيلى فى إحياء أحد الأفراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فى أحد الفنادق، والتى شهدت تكدسا كبيرا من قبل المدعويين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

.جاء قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات في الأماكن العامة كإجراء إحترازي من أجل محاربة فيروس كورونا ومنها مراسم الأفراح والمآتم

حقق كليب اغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي مليون و500 الف مشاهدة بعد طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتوب

.كما يواصل كليب جنة تكفينا تصدر تريند يوتيوب في مصر

.الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية