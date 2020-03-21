AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 03:25 ص
محمود العسيلى
محمود العسيلى
Advertisements
نبيل العدوى
 على الرغم من القرارات العاجلة والمستمرة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شارك المطرب محمود العسيلى فى إحياء أحد الأفراح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت فى أحد الفنادق، والتى شهدت تكدسا كبيرا من قبل المدعويين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.


.جاء قرار  رئيس الوزراء بمنع التجمعات في الأماكن العامة  كإجراء إحترازي من أجل محاربة فيروس كورونا ومنها مراسم الأفراح والمآتم

حقق كليب اغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي مليون و500 الف مشاهدة بعد طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتوب

.كما يواصل كليب جنة تكفينا تصدر تريند يوتيوب في مصر

.الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية
محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

الحكومة: قرار تعليق الفعاليات يشمل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات

قرار عاجل من نادي وادي دجلة بسبب فيروس الكورونا

السياحة المصرية لم تتأثر بفيروس كورونا كباقي الدول.. فيديو

محمود العسيلي يطرح كليب جنة تكفينا على يوتيوب.. فيديو"

محمود العسيلي يحتفل بـ تصدر كليب جنة تكفينا «تريند» مصر

ترشيحاتنا

فض 4 أفراح في شوارع تلا بالمنوفية منعا لانتشار كورونا

311 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا في تركيا

احمد موسى.. ليس أمامنا حل سوى قرارات تجعل المستهتر يجلس في منزله

عالجت المصري العائد من صربيا..وزيرة الصحة: لجنة علمية لتحديد علاج لفيروس كورونا

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ نحو بحر الصين الشرقي

أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها