حكم زيادة الأجرة بحجة قلة الركاب بعد تأجيل الدراسة.. البحوث الإسلامية تحذر السائقين

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي لنا عدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، والالتزام بتعليمات الدولة للحد من هذا الفيروس.





؟»، أن استغلال حاجات الناس وقت الأزمات لأخذ أموالهم حرام شرعا، ويدخل في نطاق أكل أموال الناس بالباطل. وأوضحت « البحوث الإسلامية » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة بحجة قلة الركاب لما تمر به البلاد من تأجيل للمدارس وقلة حركة العمل بسبب فيروس كورونا





واستشهدت بما قال الله تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ »، كما جاء فيما رواه الإمام أحمد أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».





وأكدت أن من الاستغلال المنهي عنه شرعًا ما يقوم به بعض السائقين بفرض زيادة في قيمة الأجرة عن التعريفة المحددة من الجهات المختصة، ومن يفعل ذلك فهو آثم شرعا وسواء كان النقل للركاب أو للبضاعة، وعلى من يتعرض لمثل هذا الاستغلال إبلاغ الجهات المختصة من باب الإيجابية المأمور بها شرعا.







