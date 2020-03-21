بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

بعد كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنهم يقومون بجهد فوق المنطق في التقصي عن الحالات المخالطة للمصابين بالكورونا، كاشفة أنه تم حصر وتقصي 306 حالات بسبب ظهور أول حالة لفيروس كورونا، فضلا عن التقصي على 3600 شخص بسبب الحالة المصابة الثانية.

ومخاطبة المصريين، خلال تصريحات تليفزيونية، "متستهونش بالإجراءات بعد تسجيل 1000 حالة مصابة سيصعب تحديد أصل الحكاية.. عايزين نعدي بالبلد الزموا بيوتكم حرصا على حياتكم".



لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا.



١-عدم المصافحة

٢_الاهتمام بغسل اليدين بالماء و الصابون بكل جيد جدا او بمعقم كحولي نسبة الكحول فيه لا تقل عن ٦٠ بالمئة

٣- تجنب الاماكن المزدحمة .. أن نلتزم المنازل . ونمنع الزيارات و السياحة و الاسواق

٤-ارتداء الكمامات والكفوف .. لا تخجل من ارتداء الكمامة صحتك اهم

٥-ابدأ بشراء المواد الغذائية للتموين لمدة كافية ابتداءا من ١٠ ايام فأكثر .. ولكن بإعتدال دون الاسراف والمبالغة مع تجنب المعلبات تماما ..

٦-الاحتفاظ بماء للشرب ..

توصي بذلك الامم المتحدة في ظل الاوبئة والكوارث خوفا من حدوث انقاط لمياه الشرب او تلوثها

-الاحتفاظ بمواد التنظيف و التعقيم و الادوية

نذكر من الادوية. فيتامين سي / ادوية الانفلونزا / المكملات الغذائية

- تجنب شراء الاطعمة التي تدمر جهازك المناعي

وهي :

-المعلبات .. لا للمعلبات ..

جميعها وهي الاخطر / على المناعة

/ السكر / المشروبات الغازية / الحلويات / الوجبات السريعة/ الشيبس الشوكولا /

٩-ارفع من مستوى جهازك المناعي

بالنظافة الدائمة .. الطعام الصحي .

الخضار بكل انواعها وخاصة الغنية بفيتامين سي

مثل ::

الفلفل الخضراء والصفراء / البقدونس / الزعتر الاخضر / البروكلي / السبانخ / القرنبيط / البطاطا الحلوة / الطماطم / البازلاء /

الفواكة بكل انواعها :

وخاصة الغنية بفيتامين سي

مثل :

لخوخ / الكريب فروت / البرتقال/ الليمون / الجوافة / الفراولة / الاناناس / الشمام / الكيوي / المانجو

السمك والتونا الطازجة ..

البقوليات .. منتجات الحبوب الكاملة

واستهلاك اللحم و الدجاج باعتدال دون الإفراط

تجنبوا الدسم والدهون الضارة

من أفضل انواع الأعشاب المساعدة :

الزنجبيل / الزعتر الأخضر البري / الشاي الاخضر / الميرمية

اضافات اخرى مهمة ::

العسل / العكبر / حبة البركة / الثوم / البصل /

-كلما كان طعامك صحي .. كلما زادت مناعتك

نصائح لتجنب الإصابة :

⁩⁦1️⃣⁩ تجنب الأماكن المزدحمة

⁦2️⃣⁩ حافظ على مسافة بينك وبين الشخص الآخر متر ونصف

⁦3️⃣⁩تجنب المصافحة والتقبيل

⁦4️⃣⁩ الاحتفاظ بالصابون معك او معقم كحولي.. وغسل يديك كلما سنحت الفرصة لك .. عند لمس ابواب الأماكن العامة. أجهزة الاتصال لاحد غيرك .. العملات الورقية .. اوراق عمل لزميلك .. وغير ذلك .

⁦5️⃣⁩اذا حدث وصافحت احد او لمست اشياء لأحدهم، تجنب وضع يدك على فمك وانفك .. وتذكر ان تسارع بغسل يديك

⁦6️⃣⁩تجنب المطاعم و المقاهي .. والاراكيل

وعدم طلب الطعام منهم ..

⁦7️⃣⁩استخدام الكمامات او مناديل نظيفة لتغطية الفم والأنف عند تواجدك في اماكن مزدحمة مثل الاسواق المحطات الاماكن المغلقة ..

⁦8️⃣⁩تجنب الأشخاص المصابين بالزكام او التهاب التنفسي

⁦9️⃣⁩طهي اللحوم بشكل جيد جدا

🔟 لا تشرب من نفس كوب شخص ما او تتناول الطعام بملعقة أحدهم دون غسلها بالماء والصابون



