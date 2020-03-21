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منوعات

حرمت من ابنتي.. فيديو متداول لسيدة داخل الحجر الصحي.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة بريطانية مقطع فيديو لها وهي تسعل و تبكي داخل الحجر الصحي بسبب فراقها لإبنتها ، وتحذر كل الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو من التهاون في التعليمات التي تأمر بها الحكومة . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة تدعى إنجي ، نشرت مقطع فيديو لها داخل العزل الصحي في بريطانيا ، بعد أن حرمت من ابنتها ووالدتها وزوجها في لحظة عن إكتشاف وزارة الصحة أنها مصابة بالكورونا . 

قالت السيدة أنها لم تتخيل أنها مصابة بهذا الوباء و ظنت أنه دور برد شديد و سينتهي إلا أن درجة حرارتها ظلت مرتعة لمدة 3 أيام و في اليوم الثالث فقدت قدرتها على التنفس دون جهاز التنفس الصناعي . 

قامت السيدة بالتوجه إلى العزل الصحي بعد ان ظهرت نتائج  تحاليلها و كانت إيجابية و تأكد إصابتها بالكورونا ، بكت بحرقة عندما شعرت أنها ستحرم من رؤية إبنتها و شددت على المتابعين بالإلتزام و البقاء في المنزل للوقاية من كورونا و سلامة و أمن احباؤكم .
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