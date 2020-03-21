شاهد.. منى زكي بعد 50 سنة

حلت الفنانة منى زكي ضيفة في برنامج "حكايتي مع الزمان" الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة المذاع على قناة "الحياة".





وظهرت "منى زكي" خلال اللقاء بمراحل عمرية مختلفة عن طريق خضوعها لتغيير كامل بالمكياج، لتكشف بها عن إحساسها وأمنيتها في كل مرحلة.





واندهشت "منى زكي" بعدما شاهدت نفسها بعد 50 عاما، متابعة : "أنا أشبه دلوقتي عمة بابا لان الشبه الآن يميل لها جدا وأشعر بوجود سعادة بداخلي الآن".





وقالت "منى زكي" : أننا في أوقات بنزعل من الدنيا ولكن في السن ده مش هقول كده، وأتمنى أكون اشياء تزول في هذا السن وأهمها طباع الاهتمام بالأشخاص الذين حولي".





وتعتمد فكرة البرنامج على ظهور الضيوف في مراحل عمرية مختلفة، الأولى بمرحلة الشباب، ثم يتمّ وضع ماكياج خاص ليكونا في سن الـ60، وبعدها يتمّ وضع ماكياج آخر ليصبحا في سن الـ80.



