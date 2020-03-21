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ثقافة

"كتاب اليوم" يقدم روشتة طبية للتعامل مع أمراض الحساسية

السبت 21/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن سلسلة " كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان "أمراض الحساسية..الوقاية..التشخيص ..العلاج " تأليف د. محمد أحمد شاهين أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر. 

وفيه يقدم شاهين روشتة طبية حول أمراض الحساسية التى تصيب الإنسان وكيفية التعامل معها منها، حساسية العين، حساسية الفصول، الطعام، الجلد، الجيوب الأنفية، الحساسية التى تصيب الحامل، الحساسية أثناء الرضاعة، الأطفال والحساسية.

ويوضح المؤلف أن حالات الحساسية تزداد فى المجتمع بشكل ملحوظ لأن العومل المسببة للحساسية ترتبط أرتباطا وثيقا بأسلوب لحياة الحديثة ويشمل النظام الغذائي الذى طرأت عليه تغيرات صناعية وانتشار تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل والأماكن المغلقة بالإضافة لزيادة التعرض للمواد الكيمائية والأدخنة حيث يعتبرمرض الحساسية من الأمراض المزمنة بطبيعتها مما يعنى أنها متكررة ومستمرة لعدة شهور.

وقد تؤثر الحساسية على معدل النوم الطبيعي للإنسان وتصيبه بالإرهاق الشديد وفقد الشهية وكذلك ضعف القدرة على التركيز.
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