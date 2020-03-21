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منوعات

سكرانين.. شاهد حالة قطيع من الأفيال بعد شرب 30 لتر خمور في الصين.. فيديو وصور

السبت 21/مارس/2020 - 02:47 ص
أفيال سكرانين
أفيال سكرانين
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عزة عاطف

على خطى حلقة طرائف وغرائب الشهيرة المضحكة التي لم ينساها الكثيرون عندما هز الفيل شجرة الجميز بقوة فسقطت الثمار في النهر وتحول إلى خمر فشربت منه جميع الحيوانات فثملت.


اقتحم قطيع من الفيلة اليوم متجر للخمور في الصين وهدموا الجدران والزجاج ثم شربوا الخمور مما أدخلهم في حالة مضحكة يرثى لها.

 

تناولت الفيلة ما يزيد عن ٣٠ لترا من النبيذ والحبوب الكحلية مما جعلهم يترنحون في كل مكان واستلقوا على ظهورهم في أحد حقول الشاي وفقًا للمقطع والصور المنشورة على الدايلي ميل.

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أثارت المقاطع إعجاب رواد مواقع التواصل وانتشرت على نطاق واسع بعد رؤية الفيلة في حالة سكر يترنحون في كل مكان ويقعون فوق بعضهم.


وقالت سلطات الغابات إن ١٤ فيلا قاموا بتحطيم حوائط ونوافذ المتجر وسكبوا النبيذ على الأرض، حيث تم رصدهم بطائرة بدون طيار، قبل مطاردتهم من قبل سكان القرية لتسببهم في تدمير حقول الشاي.

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