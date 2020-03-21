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تعليم

فيديو جديد لتعريف الطلاب بـ منصة ذاكر الإلكترونية

السبت 21/مارس/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو جديد لتعريف الطلاب واولياء الامور بشكل اكبر على منصة ذاكر الرقمية التي تم اتاحتها لطلاب المدارس المصرية لمساعدة الطلاب في الدراسة والتعلم عن بعد بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن هذا الفيديو سيساعد على التعرف أكثر على ما تقدمه المنصة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : تضم المكتبة مختلف المناهج الدراسية الكاملة لجميع الصفوف بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها دون الحاجة إلى إنشاء حساب من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
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