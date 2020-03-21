بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها

نشرت زوجة الفنان ماجد المصري، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت زوجة الفنان ماجد المصري، لمجموعه من الإطلالات برفقة والدتها احتفالا بها بعيد الام.
وكتبت لها هذه الرسالة: هي كنزي الحقيقي هي جنه خلقها الله لأجلي مهما كانت نعم الدنيا من حولي جميله ستظلي انتي اجملها انتي الحب الحقيقي في الحياه انتي النور والنفس الي بتنفسه انتي نبض قلبي والحياه ودنيتي انتي عمري ونور حياتي واغلي حاجه في الدنيا وحبك هو الحياه انا من غيرك ياامي ولا حاجه في الدنيا ولا اسوي شي ..انتي احسنتي في تربيتي وسهرتي اليالي من اجلي يارب لا تحرمني من حضنها وحنانها وخوفها على يارب متحرمنيش منها ابدا..وخليهالي..كل سنه وانتي ست الحبايب وست الكل ياماما".