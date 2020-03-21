بـ 5 إطلالات.. زوجة ماجد المصري تحتفل بعيد الأم مع والدتها

نشرت زوجة الفنان ماجد المصري، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت زوجة الفنان ماجد المصري، لمجموعه من الإطلالات برفقة والدتها احتفالا بها بعيد الام.



