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ثقافة

ما تبقى من صحف الوجد.. ديوان شعري عن المركز الدولي للخدمات الثقافية

السبت 21/مارس/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن المركز الدولي للخدمات الثقافية بالعاصمة اللبنانية بيروت ديوان شعري "ما تبقى من صحف الوجد" للشاعر سعيد بن محمد الصقلاوي عضو  مجلس الدولة رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء نائب الأمين العام  لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

 يضم الديوان مجموعة من قصائد التفعيلة والشعر الحديث والتي تنوعت في موضوعاتها وإن غلب عليها الطابع الاجتماعي، حيث يتغنى الشاعر بمآثر وأمجاد السلف والأباء والعادات والتقاليد الأصيلة السائدة في القرية العمانية.

 جدير بالذكر أن عدد من قصائد المكرم الشاعر المهندس / سعيد الصقلاوي تُرجمة الى اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية.

 ويعد ديوان (ما تبقى من صحف الوجد ) للصقلاوي الذي يحمل الماجستير في التصميم الهندسي الحضري من جامعة ليفربول ببريطانيا الديوان الشعري السادس بعد أربعة دواوين صدرت له في مسقط هي "ترنيمة الأمل" 1975 و"أنت لي قدر" 1985  و"أجنحة النهار" 1999 و "نشيد الماء" 2004 و"وصايا قيد الأرض" الذي صدر ببيروت في العام 2015.

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