مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

كما اقتحم الناس المتاجر في إيطاليا ومصر وعدد من الدول لجمع الأغذية والسلع فوق احتياجاتهم الأساسية خوفًا من العزل بعد انتشار فيروس كورونا، فعل أيضًا البريطانيين نفس الأمر.

ظهرت ممرضة بريطانية تعمل في قسم العناية المركزة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في فيسبوك تحث المتسوقين على التوقف عن التفكير في أنفسهم فقط دون غيرهم، وبدأت في البكاء بهستيريا.

تقول الممرضة أنها لم تتمكن من شراء الأطعمة الأساسية لمنزلها بعد قضائها مناوبة لمدة 48 ساعة في علاج مصابي كورونا، إذ وجدت المتسوقين قد جردوا أرفف السوبر ماركت وسط جائحة الفيروس التاجي .

وفي نداءها المفجع أوضحت«دون بيلبرو» 51 سنة من يورك أنها زارت متجرًا كبيرًا لالتقاط المواد الغذائية الأساسية من أجل اليومين التاليين في المستشفى لكنها كادت أن تصرخ عندما لم تجد أي شئ في المتجر لتشتريه.

بعد اكتشاف عدم وجود فواكه وخضروات هناك للحفاظ على حياة صحية وسط تفشي COVID-19، لذا قررت الممرضة التي تخدم الجميع في المستشفيات نداءً مليئ بالدموع للجمهور يحثهم على "التوقف فقط" وفقًا للدايلي ميل.

سجلت الممرضة مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك من على مقعد سيارتها لتقول للناس: "لقد خرجت للتو من السوبر ماركت، ليس هناك فاكهة وخضار، أنا ممرضة رعاية حرجة وانتهيت للتو من 48 ساعة من العمل وأردت فقط الحصول على بعض الأشياء لمدة 48 ساعة قادمة".