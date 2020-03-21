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تعليم

عميدة آداب حلوان: عقدنا ورش عمل للتدريب على تقنيات التعليم عن بعد

السبت 21/مارس/2020 - 08:35 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدمت الكليات النظرية بجامعة حلوان مجموعة من خطط التعليم عن بعد والتي من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم وكلياتهم عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

أوضحت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب أنه تم تشكيل غرفة عمليات للتعليم عن بعد على مستوى الكلية هذا بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتدريب على التقنيات التى يمكن الاستعانة بها في التواصل مع الطلاب، وتقديم شرح للطلاب للدخول على موقع الجامعة للتعليم الإلكترونى، هذا وقد تم تفعيل وإنشاء جروبات على الواتس اب لكل فرقة مع استاذ المادة لعرض Voice Note و ملخصات للمادة  وللإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنه تم استخدام مركز تطوير تعليم اللغات المجهز والممول من الاتحاد الأوروبى ضمن مشروع اكسيلنج لبث فيديوهات للطلاب بمعرفة الاساتذة وليس على الطلاب سوى تطبيق برنامج متاح على الانترنت VLC player، كما تم عرض عدد من البرمجيات والتطبيقات المجانية المتاحة للمحاضرات التزامنية. 

ويأتي ذلك دعما لمنظومة التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا وفي خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
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