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تعليم

وزير التعليم: تفاصيل جديدة عن المشروعات البحثية الخاصة بتقييم الطلاب.. الأسبوع المقبل

السبت 21/مارس/2020 - 03:29 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بإنهاء الأعمال اللازمة لإطلاق منصة edmodo المختصة بــ التواصل بين الطلاب والمعلمين واولياء الامور في كافة مدارس الجمهورية

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذا العمل هو عمل ضخم للغاية .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يجب التنويه إلى أن هذه المنصة تم تفصيلها مع الشركة العالمية لجمهورية مصر العربية خصيصًا ، مؤكدًا أن الرابط مختلف عن الرابط في البلدان الأخرى فهو (Edmodo.org) وليس (Edmodo.com).

وأخيرًا قال وزير التربية والتعليم : سوف نوافيكم بالتفاصيل عن "المنصة" و"كيفية الدخول" و"طبيعة المشروعات البحثية" حتى نهاية الأسبوع القادم ، ولكن إلى هذا الحين، انتظرونا حتى نستطيع تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب.


جدير بالذكر أنه بالنسبة لسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي ، وكذلك طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي ، والطلاب المصريين في الخارج هذا العام فجميعهم سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية عليهم بدلا من الامتحانات هذا العام .

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