نيمار يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن عودته لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرازيلي نيمار من العودة إلى برشلونة ومغادرة باريس سان جيرمان.





نيمار كان رحل عن صفوف البارسا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، وانتقل إلى الفريق الباريسي.





جدد برشلونة اهتمامه ليستعيد نيمار في الصيف الماضي، والبرازيلي رغب في العودة، لكن لم يصل الناديان لاتفاق، واستمر لاعب سانتوس الأسبق في صفوف ناديه الفرنسي.





صحيفة "سبورت" الإسبانية، تؤكد أن نيمار قال لبرشلونة نعم مجددًا، ويوافق على العودة للكامب نو.





وتوضح الصحيفة أن وكلاء اللاعب والمحيطين به أكدوا لبرشلونة أن نيمار مستعد للعودة، وممارسة كل أنواع الضغط على باريس سان جيرمان للرحيل.