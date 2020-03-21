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فن

أسماء جلال تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

السبت 21/مارس/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
حرصت الفنانة الشابة أسماء جلال على الترويج لمسلسلها الجديد "حكايات بنات" والذى ينطلق عبر منصة watch it.

ونشرت عبر صفحتها على موقع فيس بوك: مسلسل حكايات بنات ٤ (نقطة ومن اول السطر) من السبت الى الخميس على
قناة (on و watch itالساعة 7:30

وتعرض أولى حلقات المسلسل مساء السبت 21 مارس، بدلا من مسلسل "ختم النمر" الذي انتهى عرضه مساء الأربعاء 18 مارس.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" من بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن، وكانت تدور أحداث المسلسل حول حياة 4 فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن، وحياتهن الخاصة، وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.
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