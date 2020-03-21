أسماء جلال تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

وتعرض أولى حلقات المسلسل مساء السبت 21 مارس، بدلا من مسلسل "ختم النمر" الذي انتهى عرضه مساء الأربعاء 18 مارس.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.



