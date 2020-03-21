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منوعات

مذيعة شهيرة تعلن على تويتر إصابتها بفيروس كورونا.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت مقدمة البرامج فيونا فيليبس عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إصابتها بفيروس كورونا أو ما يسمي بـ " كوفيد 19". 

كتبت فيونا عبر حسابها " لا داعي للذعر.. أنا مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19 "، أظن أن الموضوع شديد الألم أكثر مما توقع، فإني أشعر بألم شديد في الحلق وضيق في التنفس شديد". 

عبرت فيونا عن حبها لجمهورها الذي قدم لها الدعم من خلال التعليقات، فقد تمنى لها كل محبيها الشفاء العاجل وأن تخرج من هذه المحنة بخير. 

وأشارت أن المرض ليس بسيطا نهائيا، بل يحتاج إلى الحرص الشديد فإنها نادمة على عدم تنفيذ تعليمات الصحة بالتزام المنزل وعدم المغادرة 
وهي الآن في المستشفى تدفع الثمن. 
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